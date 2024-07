De 9 a 17 de agosto, Passo Fundo será palco daquele que é considerado o maior evento cultural do município: o Festival Internacional de Folclore. Com apresentações que retratam desde as tradições do Ceará, passando pelo Carimbó, a cultura portuguesa e os costumes ucranianos (saiba mais abaixo), o evento tem 15 grupos confirmados até o momento e está na sua 16ª edição.