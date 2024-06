O ano de 2024 vem sendo marcado pelo aumento na procura por profissionais com formação acadêmica. Segundo um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), o saldo de empregos formais entre os contratados com Ensino Superior completo saltou de 3,1 mil em janeiro de 2023 para 16,8 mil um ano mais tarde – um crescimento de 438%. O estudo tem como base dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho.