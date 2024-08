Na manhã desta terça-feira (13), produtores de 15 cidades se reuniram em Tapera, no norte do RS, para realizar um tratoraço. Com máquinas agrícolas, faixas e a bandeira do Rio Grande do Sul, os produtores rurais protestaram pedindo o parcelamento da dívida dos financiamentos para o plantio da safra de inverno, que vence na quinta-feira (15).