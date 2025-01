A lição de Ayrton Senna, o mestre da chuva, para o mundo dos negócios

Por Juliano Brenner Hennemann, sócio-diretor da SPR, professor no MBA da ESPM e presidente do Sistema Nacional das Agências de Propaganda do Rio Grande do Sul (Sinapro-RS)

Ayrton Senna, um dos maiores ícones do esporte mundial, tinha uma visão clara sobre como se destacar em meio à adversidade. “Na chuva, os carros são mais iguais, e a diferença é feita pelo piloto”, dizia ele, conhecido como o “mestre da chuva” por suas performances memoráveis em condições climáticas desafiadoras.

Senna entendia que, em circunstâncias difíceis, a habilidade do piloto se tornava o diferencial. Em um cenário em que as condições da pista nivelavam as diferenças entre os carros, era o talento, o controle e a estratégia que faziam a diferença. Da mesma forma, no mundo corporativo, quando o mercado está saturado e os produtos se tornam cada vez mais semelhantes, é a força da marca que separa os líderes dos seguidores.

No ambiente competitivo atual, muitas empresas enfrentam uma “chuva” de desafios: concorrência acirrada, inovações constantes e a necessidade de adaptação rápida. Como as marcas podem se destacar em um mercado tão imprevisível? A resposta está na construção de uma identidade sólida, que vai além do produto ou do serviço oferecido. Uma marca forte é aquela que cria uma conexão emocional com o consumidor, estabelece confiança e se posiciona de forma única, mesmo quando o cenário externo é desafiador.

Portanto, da próxima vez que se deparar com um mercado saturado e uma competição feroz, lembre-se de Ayrton Senna

Investir em branding, em uma comunicação coerente e em experiências que agreguem valor são ações que fazem uma marca se destacar, mesmo em tempos de crise. Como Senna, que sabia que em um grande prêmio não bastava apenas ter um bom carro — era necessário estar preparado para as condições variáveis da pista —, as empresas devem estar preparadas para as mudanças do mercado. Ter uma marca bem construída é como ter um piloto excepcional, capaz de se destacar mesmo nas condições mais difíceis.