Desenvolvimento e emprego nas férias

Por Bruna Koglin Camozzato, professora da disciplina de carreira e mercado na Fundatec

As férias escolares, muitas vezes vistas apenas como um período de descanso, podem ser também uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento pessoal e profissional. Em um mercado de trabalho em constante transformação, investir em conhecimento e habilidades durante esse período pode ser o diferencial. O Brasil enfrenta desafios significativos, especialmente entre os jovens, com uma taxa de desemprego alarmante de 23,5% entre 18 e 24 anos, segundo dados de 2023 do IBGE. Nesse contexto, a qualificação se torna uma necessidade premente diante de uma lenta recuperação.

Esses momentos são ideais para explorar novas competências. Cursos online, workshops e treinamentos podem enriquecer o currículo e preparar os alunos para futuros desafios. Estudos indicam que 70% dos profissionais que se capacitaram durante as férias conseguiram melhores oportunidades de emprego, reforçando a importância do aprendizado contínuo. Além disso, atividades como estágios e trabalhos voluntários ampliam a experiência prática e ajudam a construir uma rede de contatos, fundamental para abrir portas no mercado de trabalho.

Transformar as férias em um período de descanso intercalado com crescimento e preparação para o futuro pode ser um importante investimento para se destacar no mercado de trabalho

Outro aspecto crucial são as soft skills, como comunicação e empatia, cada vez mais valorizadas pelos empregadores. Um estudo da McKinsey aponta que 70% das competências demandadas estão relacionadas a essas habilidades interpessoais. Participar de projetos sociais e atividades em grupo pode ser uma excelente forma de desenvolvê-las. Para maximizar esse período, é essencial planejar com antecedência, criando um cronograma que inclua cursos, leitura e eventos. Essa proatividade demonstra comprometimento e maturidade, características valorizadas no ambiente profissional.