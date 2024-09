A retração de apenas 0,3% do PIB gaúcho no segundo trimestre, na comparação com os três meses iniciais do ano, sem dúvida foi uma grata surpresa. Em relação a igual período de 2023, mostram os números divulgados nesta semana pelo Departamento de Economia do Estado (DEE), foi observado um crescimento de 4,6%. Os dados indicam que os piores temores, após a destruição da enchente de maio, não se confirmaram.