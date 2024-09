Do falatório para a ação

Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o seu terceiro mandato como presidente brasileiro com a pretensão de se firmar como uma liderança global nos temas da proteção do meio ambiente, da transição energética e do combate às mudanças climáticas. As queimadas que nas últimas semanas avançaram por várias regiões brasileiras e cobriram o céu do país de fumaça, sem uma resposta à altura do governo federal, mostraram que, a despeito do discurso correto nas linhas gerais, ainda é significativa a distância entre o que é pregado publicamente no Palácio do Planalto e ações efetivas.