Surto a ser contido

O Rio Grande do Sul vive nas últimas semanas um surto de chacinas desencadeado por disputas entre traficantes de drogas. Os casos foram registrados em Porto Alegre, Alvorada, Rolante, Santa Rosa e Arroio dos Ratos. Há ainda outros casos de assassinatos, ao que parece, envolvendo acertos de contas entre criminosos ligados ao comércio de entorpecentes. As forças policiais do Estado devem à sociedade gaúcha uma pronta e contundente reação para conter a onda de barbárie.