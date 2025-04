Governo do Estado assumirá gestão do HPS, Presidente Vargas e de outros 13 hospitais administrados pela prefeitura de Porto Alegre

A gestão dos recursos pagos a hospitais que realizam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Porto Alegre – hoje sob responsabilidade da prefeitura – deve passar para as mãos do Estado . A proposta foi feita nesta quinta-feira (17) pelo governador Eduardo Leite ao prefeito Sebastião Melo em reunião que discutiu a crise na saúde pública da Região Metropolitana.

O encontro aconteceu no Palácio Piratini, com a presença de prefeitos e gestores municipais da área da Saúde de toda a Grande Porto Alegre. A sugestão de mudança na gestão foi aceita por Melo.

A classe médica diz que irá "acompanhar de perto" as alterações. Uma das preocupações, segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, envolve a perda da expertise consolidada na regulação de leitos e serviços em Porto Alegre.

— Não há dúvida que a gestão da saúde deve ser melhor distribuída entre as instâncias governamentais e que entregar a gestão da média e alta complexidade para o Estado irá aliviar o município. Entretanto, essa mudança implica em grande movimentação de servidores, de mecanismos de gestão e de atribuição dos serviços — avalia a Ana Coronel, diretora do Simers.

Mais recursos no Assistir

No encontro com os prefeitos, Leite anunciou ainda aumento nos recursos repassados pelo Estado via programa Assistir, que incentiva a prestação de serviços de saúde em hospitais do SUS. Segundo Leite, o incremento anual somará R$ 90 milhões, sendo que R$ 39 milhões serão destinados para 28 hospitais em 20 municípios da Região Metropolitana.