CBF confirma datas das partidas da terceira fase da Copa do Brasil; veja quando jogam Grêmio e Inter

Copa do Brasil está na terceira fase. RAFAEL RIBEIRO / CBF

A CBF divulgou as datas e horários dos confrontos válidos pela terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida serão no final de abril, enquanto os de volta apenas no fim de maio.

O primeiro a entrar em campo será o Inter, que enfrentará o Maracanã, no Beira-Rio, em 29 de abril. A partida no Ceará está marcada para 22 de maio.

Por outro lado, o Grêmio começará a eliminatória enfrentando o CSA fora de casa, em 30 de abril. O duelo decisivo, na Arena, será em 20 de maio.

Terceira fase da Copa do Brasil

Terça — 29/4 — 19h

Inter x Maracanã

Transmissão do SporTV

Quarta — 30/4 — 21h30min

CSA x Grêmio

Transmissão do Prime Video

Terça — 20/5 — 21h30min

Grêmio x CSA

Transmissão do Prime Video

Quinta — 22/05 — 19h

Maracanã x Inter

Transmissão do SporTV

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.