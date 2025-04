Inter fará apenas quatro treinamentos até a partida contra o Nacional, pela Libertadores

Maratona de jogos vai reduzir sessões de treinamentos do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Com jogos a cada três dias, o técnico Roger Machado terá cada vez mais dificuldades para preparar o time do Inter que estará em campo nas partidas do Brasileirão e da Libertadores.

O treinador terá apenas quatro treinamentos para se preparar para os compromissos contra o Grêmio e o Nacional-URU.

Na quinta (17) e na sexta-feira (18), Roger trabalhará com os atletas que estarão em campo no Gre-Nal 447, sábado (19), na Arena.

Será realizado apenas um treinamento com bola, tendo em vista que a primeira atividade após a derrota para o Palmeiras foi um trabalho regenerativo para os titulares. Ou seja, o treinamento da sexta será o único com o elenco completo.

Preparação contra o Nacional

A programação será a mesma após o Gre-Nal de sábado (19). Os jogadores deverão se reapresentar às 11h de domingo (20).

A rotina será exatamente a mesma aplicada após o jogo contra os paulistas. Os titulares farão um trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas participarão de atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante.

Na segunda-feira (21), véspera do confronto contra os uruguaios, Roger terá a oportunidade de comandar a equipe que estará em campo contra o Nacional-URU, no Beira-Rio.

Estádio lotado

Os ingressos para a partida contra o Nacional-URU já estão à venda. A expectativa é de que o Beira-Rio receba um grande público novamente.

Os sócios podem fazer check-pelo site mundocolorado.com.br. A partir do domingo (20), a venda será aberta para os não sócios.