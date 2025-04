Zhejiang FC, da China, joga horas depois da morte de seu atacante gabonês Boupendza

O clube chinês Zhejiang FC decidiu manter sua partida do campeonato nacional marcada para quarta-feira, poucas horas após a morte de seu atacante gabonês Aaron Boupendza, uma decisão que chocou muitos torcedores.

A polícia chinesa descartou qualquer indício de crime pela morte do jogador gabonês de 28 anos, que caiu do 11º andar de seu prédio em Hangzhou, sudeste da China, onde fica a sede do Zhejiang FC, na tarde de quarta-feira.