Prefeito de Viamão é condenado à prisão por expor intimidade de companheira e tentar silenciar testemunhas

O prefeito de Viamão , Rafael Bortoletti (PSDB), foi condenado a nove anos de prisão por divulgar áudio íntimo de ex-companheira e tentar coagir testemunhas a negarem o caso em depoimento. A decisão é do juíz Igor Guerzoni Paolinelli Hamade e foi expedida na quarta-feira (16).

De acordo com o despacho, Bortoletti divulgou registro audiovisual contendo sexo e pornografia sem o consentimento da companheira. Ele teria exposto áudios — da época em que tiveram uma relação — em uma caixa de som durante reunião envolvendo políticos em um sítio.

"Os áudios continham descrições minuciosas de cenas de sexo e de pornografia envolvendo a vítima e o denunciado, sendo divulgados com o claro intento de exposição da intimidade", diz trecho do documento.

O prefeito de Viamão também teria prometido vantagem a testemunha para que ela "negasse e calasse a verdade em depoimento" à polícia. Ele também prometeu vantagens e cargos no governo a testemunhas que participaram da confraternização no sítio.

Bortoletti foi condenado pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Viamão, vinculado ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a nove anos, um mês e 22 dias de reclusão em regime fechado e multa. O prefeito poderá recorrer da decisão em liberdade .

A defesa do político se manifestou em nota enviada à imprensa. Confira a seguir.

O que diz Rafael Bortoletti

A defesa de Rafael Bortoletti, Dr. Adler Baum, vem a público manifestar-se com respeito institucional acerca da recente sentença proferida pela Justiça de Viamão.

Embora o processo tramite sob sigilo, é necessário esclarecer que o próprio Ministério Público havia, inicialmente, se posicionado pelo arquivamento das acusações em relação aos fatos imputados. Ainda assim, de forma surpreendente, o juízo optou por dar seguimento ao processo desconsiderando as razões técnicas apresentadas pelo órgão acusador e pela defesa.

A defesa vai interpor recurso ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e acredita que a justiça haverá de reformar a decisão proferida pelo juízo da cidade de Viamão. Rafael Bortoletti mantém a serenidade, a confiança na Justiça e reafirma sua trajetória pública íntegra e seu compromisso com a população de Viamão.