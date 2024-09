Se os riscos relacionados às mudanças climáticas há não muito tempo pareciam algo distante e de pouco interesse do eleitor, está claro que o cenário se alterou radicalmente. Os gaúchos passaram em maio pela maior enchente da história do Estado e, há poucos dias, sentiram os efeitos da temporada de queimadas sem precedentes no país, com a fumaça e a fuligem tomando conta do céu, fenômeno que em seguida se transformou em uma chuva suja.