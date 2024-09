Revoluções necessárias

O Rio Grande do Sul celebra hoje os 189 anos da Revolução Farroupilha em meio aos esforços de reconstrução. Quase dois séculos depois da revolta contra o império, o Estado passa por um novo momento de inflexão em sua História. Desta vez, a luta é sem armas em punho e as motivações não são atritos com o poder central. As razões da campanha em curso são o reerguimento do Estado e a capacitação para torná-lo ainda mais próspero nas próximas décadas, preparado para enfrentar os extremos climáticos e uma terra de qualidade de vida e oportunidades para os gaúchos e os que aqui escolherem construir a sua trajetória.