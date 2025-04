Os desafios diários do atendimento SUS no Brasil

Desafios do SUS incluem gestão ineficiente, falta de integração entre os níveis federativos e recursos insuficientes para atender a todas as demandas, afirmou Jocélio Cunha.

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado . Antes disso, o sistema de saúde no Brasil era centralizado, federal e atendia apenas quem contribuía para a Previdência Social.

O SUS foi oficialmente instituído pela lei nº 8.080/90, que regulamentou a organização e o funcionamento do sistema. Desde então, tem como princípios a universalidade , a integralidade e a equidade , buscando atender a todas as pessoas, independentemente de sua condição social ou econômica.

Estudos indicam que o SUS enfrenta desafios diários , como gestão ineficiente, falta de integração entre os níveis federativos, falta de autonomia e responsabilidade, subfinanciamento do sistema, com recursos insuficientes para atendimento de toda demanda, demanda altíssima, hospitais e postos de saúde frequentemente operando acima da capacidade, o que gera filas extensas para atendimentos, problemas de gestão e falta de integração nas redes de saúde, desigualdades regionais, entre outros.

Existe uma defasagem histórica acumulada desde 2005, ano da última revisão ampla dos valores previstos da Tabela do SUS para os hospitais filantrópicos. Isso ocorre porque os recursos repassados não acompanham a atualização monetária gerada pela inflação , tornando-se insuficientes os parcos recursos para a sustentabilidade do sistema.

Na tentativa de amenizar tudo isso, as instituições hospitalares têm buscado emendas parlamentares através da articulação política com deputados e senadores. Mas, além de utilizarem completamente seus resultados financeiros oriundos de atendimentos privado, se utilizam necessariamente também, de operações com instituições financeiras para sustentabilidade do sistema SUS, o que resulta no endividamento crescente destas instituições.