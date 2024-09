Para evitar o pior no Oriente Médio

A ameaça palpável de confronto generalizado no Oriente Médio exige esforços diplomáticos redobrados e colaboração das vozes moderadas com ascendência sobre os lados envolvidos para se evitar uma escalada ainda maior do conflito que, no limite, inclui até o risco de participação de potências bélicas de fora da região. A despeito dos fracassos até agora nas tentativas de mediação, é dever da comunidade internacional perseverar na busca por um acordo temporário que estanque a violência, garanta a libertação dos reféns israelenses em poder do grupo terrorista Hamas e seja a semente de um avanço mais amplo de negociações para estabelecer a paz duradoura.