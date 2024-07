A recuperação da economia gaúcha após as enchentes de maio só será integral se todas as empresas afetadas tiverem acesso aos recursos dos instrumentos oficiais de crédito anunciados. Caso contrário, não haverá alternativa a inúmeras companhias a não ser fechar as portas, com reflexos imediatos no nível de atividade, no emprego e na renda. Este é um cenário que deve ser evitado a todo custo.