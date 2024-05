Mesmo com algum atraso, deve ser saudada a disposição das principais plataformas digitais que operam no país de colaborar para colocar um freio na onda de desinformação relacionada à tragédia climática no Rio Grande do Sul. Um protocolo de intenções com esse objetivo foi assinado na segunda-feira entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e representantes de Meta, TikTok, X, Google/Youtube, Kwai e Linkedin. Aguarda-se que possa produzir resultados efetivos.