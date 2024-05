Há diferentes estimativas sobre os prejuízos econômicos causados pela cheia e as cifras necessárias para a reconstrução do Estado. Todas sinalizam para um custo de dezenas de bilhões de reais. Seja qual for a soma necessária, o certo é que será uma tarefa árdua e difícil de ser vencida no curto prazo. Da população gaúcha, não se espera nada diferente de uma determinação firme e inabalável para superar os obstáculos impostos, recuperar as perdas e devolver o Rio Grande do Sul aos trilhos do desenvolvimento.