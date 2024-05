Em entrevista ao jornalista Rodrigo Lopes, publicada na sexta-feira em Zero Hora, o mestre em psicologia social Marcio Gagliato expõe algumas premissas sobre as quais a reconstrução do Rio Grande do Sul deve estar alicerçada para ser ainda mais sólida. Sua visão não advém somente da experiência acadêmica, mas da vivência ao atuar em outros desastres socioambientais e conflitos armados em vários pontos do mundo. Como consultor internacional, Gagliato tem colaborado com instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).