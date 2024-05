A tenacidade dos gaúchos, colocada à prova com a destruição provocada pela enchente histórica, terá de ser redobrada na área da educação. Aos prejuízos à aprendizagem ocasionados pela pandemia se soma agora o transtorno de um grande número de escolas – privadas e das redes municipais e do Estado – danificadas pelas cheias. Outras, solidárias, ainda estão servindo de abrigo para os atingidos que tiveram de abandonar as suas casas e, apenas aos poucos, começam a retomar a rotina.