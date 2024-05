Cerca de 870 locais, como escolas, universidades, clubes esportivos, ginásios municipais, CTGs, igrejas e centros comunitários do Estado, abriram suas portas nas últimas semanas para receber dezenas de milhares de desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul. Quase 80 mil pessoas, em 103 municípios, buscaram abrigo emergencialmente nesses pontos improvisados após terem de sair de suas casas, tomadas pelo avanço das águas ou destruídas pela força da correnteza. O acolhimento mobilizou um grande contingente de voluntários que, ao lado da Defesa Civil, se esforçou ao máximo para garantir alimentação, proteção do frio, roupas, atendimento de saúde e mínimas condições de higiene a esse grande número de gaúchos. A despeito da comovente corrente de solidariedade, é uma mobilização difícil de ser mantida por muito mais tempo.