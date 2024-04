Para lembrar a importância de uma reforma tributária no Brasil, basta referir que no mais recente relatório Doing Business, do Banco Mundial, o país aparece na 184ª posição entre 190 nações analisadas na dimensão sobre facilidade para pagar impostos. Após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para a reformulação do sistema, no final do ano passado, tem início agora a segunda etapa, a de regulamentação da legislação. Outra vez é imensa a responsabilidade do parlamento para a definição deste detalhamento, também de vital importância.