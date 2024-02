A importância da matemática como fator que eleva a renda e potencializa o desenvolvimento apareceu em mais um trabalho publicado nesta semana. As conclusões do estudo Contribuição da Matemática para a Economia Brasileira reforçam a premência de um salto no ensino dessa área do conhecimento. Sabe-se que o desempenho dos estudantes do país, medido em diversas avaliações de aprendizagem, ainda deixa muito a desejar. O quadro torna-se ainda mais preocupante quando há o cotejo com a performance de alunos de outras nações.