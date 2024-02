O caso de repercussão nacional ocorrido no sábado, na Capital, em que um motoboy agredido com uma faca acabou detido e algemado corrobora a importância do uso de câmeras corporais pelas forças policiais. Relatos de testemunhas e gravações feitas por populares indicam a possibilidade de uma conduta inadequada por parte dos brigadianos. Ao que parece, existiu um tratamento diferenciado, com rigor exagerado em relação ao motoboy e condescendência com o outro envolvido no episódio, um homem de 71 anos. Como a pessoa que fez o ataque com faca é branca e o motoboy é negro, de imediato associou-se a postura dos policiais militares (PMs) com o racismo incrustado na sociedade, preconceito que também pode se refletir na conduta policial.