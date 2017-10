Não é que esse assunto não possa ser abordado. O problema é que a discussão ética por trás dessa recomendação é extremamente profunda. Cabe até um questionamento se deixar de ter filhos não significaria justamente jogar a toalha e perder a batalha do clima. Quantos filhos precisamos ter agora para podermos ajudar gerações anteriores, cada vez mais longevas? Será que, se as famílias mais conscientes reduzirem sua fertilidade, não vai ser justamente nas menos conscientes que nascerá a próxima geração?

Não vai ser o clima, por si só, que vai nos matar, como se fosse um desastre hollywoodiano. As consequências sociais, econômicas e políticas é que já estão, pouco a pouco, fazendo com que a parte civilizada do nosso planeta diminua. Como diz Ai Weiwei, em seu novo filme, prestes a estrear no Brasil, nosso desafio é a convivência em um mundo que está encolhendo.