Sociedade constrangida

Assisti a Ainda Estou Aqui, filme baseado no livro do escritor Marcelo Rubens Paiva, que narra o impacto causado na sua família pelo desaparecimento de seu pai, o deputado Rubens Paiva, durante o regime militar, e a busca de sua mãe, Eunice, pela verdade sobre o destino do marido. Vale muito assistir. Pelo retrato histórico de uma época importante do Brasil, pelas atuações espetaculares das Fernandas, a Montenegro e a Torres, e das crianças do elenco. Principalmente, pela opção de valorizar a inteligência e a autonomia de pensamento do público.