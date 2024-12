A TV 3.0 vem aí

Por Ellen Appel, gerente-executiva de Jornalismo da RBS TV e membro do Conselho Editorial da RBS

A TV aberta, que continua sendo uma das principais fontes de informação e entretenimento dos brasileiros, está prestes a atravessar uma transformação ainda mais significativa do que a transição para o sinal digital. Com a chegada da TV 3.0, um novo capítulo da radiodifusão se abre, colocando a interatividade e a personalização no centro da experiência do telespectador.

Surge como uma oportunidade de ressignificar a forma de fazer TV

Ao contrário do modelo atual, em que todos recebem o mesmo conteúdo, a TV 3.0 trará a oportunidade de se produzir experiências únicas para cada pessoa. Por meio da integração de tecnologias digitais e da internet, será possível ter acesso a conteúdos personalizados, como o trânsito no bairro ou até a previsão do tempo local diretamente na tela. E novas possibilidades de experiências também na relação do público com as marcas.

A interatividade, antes tímida, ganha corpo: votações em tempo real, enquetes, compras e partidas de futebol com ângulos de câmera que o público vai escolher estão entre as novidades que prometem transformar o modo de assistir à TV. A grande inovação da TV 3.0 não é apenas tecnológica, mas também cultural. Ela reposiciona a TV aberta no ecossistema digital, mas se mantém gratuita. E isso com mais qualidade de som e imagem.

É fato que a TV aberta enfrenta desafios: concorrência com plataformas de streaming, mudanças no hábito de consumo, audiência fragmentada e processos de produção de conteúdo que precisam ser revisados. A TV 3.0 surge como uma oportunidade de ressignificar a forma de fazer TV, integrando fluxos digitais e redes sociais em tempo real, aprimorando a linguagem televisiva e, sobretudo, explorando o potencial da interatividade.

A implementação desta nova tecnologia deve começar em 2025, com testes que antecedem sua chegada definitiva em 2026, como previsto até agora. Apesar de ainda dependermos de regulamentações que definirão os padrões desse novo sistema, uma coisa é certa: a TV 3.0 é uma grande chance de transformar a televisão em um ambiente ainda mais conectado e relevante, sem abrir mão da sua essência, e com um potencial de alcance ainda maior. A TV 3.0 não é apenas uma atualização tecnológica; representa uma ressignificação da TV aberta como um espaço interativo, gratuito e essencial na vida das pessoas.