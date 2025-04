Mais de 90 mil pessoas já se despediram de Francisco em dois dias de velório

O cenário é diferente do dia anterior, quando houve relatos de até cinco horas de fila, e gente entrando na basílica até às 5h30min da manhã no horário local. As visitas foram suspensas por uma hora e 30 minutos, apenas para realizar a limpeza na igreja.



Muitos grupos de jovens marcaram presença no velório. Eles estavam em Roma para a canonização de Carlo Acutis, que ocorreria no domingo (27) mas foi cancelada após a morte do pontífice.



— Vínhamos para a canonização, mas fomos surpreendidos com a morte do Papa. De todas as formas, estamos felizes de poder nos despedir do papa Francisco, e estaremos no funeral no sábado — afirma a hondurenha Suyapa Yanes, coordenadora de um grupo de adolescentes que veio da diocese de Wilmington (EUA).