Onde o papa Francisco será enterrado? Veja o vídeo do local

Espaço que receberá o caixão do papa Francisco já está isolado com tapumes.

A Basílica de Santa Maria Maggiore — ou Santa Maria Maior —, onde o papa Francisco decidiu ser enterrado, é uma imponente igreja do século 5, localizada no centro de Roma . O local tem recebido milhares de fiéis e devotos nos últimos dias.

Frequentemente visitada pelo Pontífice , a Basílica era palco de suas orações, especialmente em frente a imagem da Virgem Maria, conhecida como Salus Populi Romani . O espaço que abrigará o caixão já está isolado com tapumes em preparação para se tornar o túmulo do Papa.

Veja vídeo do local onde o papa Francisco será enterrado

A Basílica já acolheu os restos mortais de sete papas. Francisco será o primeiro pontífice a ser sepultado fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

Funeral e visitação do túmulo

O velório do papa Francisco começou na quarta-feira (23), na Basílica de São Pedro. A visita do público será mantida até sexta-feira (25), dia que ocorre o selamento do caixão a partir das 15h (horário de Brasília), 20h (horário de Roma). A cerimônia é fechada.