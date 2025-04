Canonização de Carlo Acutis, primeiro santo millenial, é suspensa após morte do Papa

Acutis morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Associação Carlos Acutis / Divulgação

A Santa Sé anunciou na manhã desta segunda-feira (21) que a canonização do beato Carlo Acutis, que seria no próximo domingo (27), foi suspensa após a morte do papa Francisco. Ainda não há uma nova data para que a cerimônia aconteça.

Com a canonização, Acutis se tornará o primeiro santo millennial — geração nascida entre 1980 e 1995.

Quem foi Carlo Acutis?

Carlo Acutis morreu precocemente em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia. Devoto de Virgem Maria, o jovem nascido na Inglaterra e criado na Itália, era apaixonado por computação e desenvolveu sites católicos para catalogar milagres reconhecidos pelo Vaticano.

A plataforma online também servia como forma de evangelizar fiéis e rendeu a Acutis o apelido de Padroeiro da Internet.

Carlo Acutis foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020. A Igreja Católica atribui o título de beato a pessoas que possuam evidências que comprovem a realização de um milagre. Quando mais de um ato divino é atribuído à mesma pessoa e reconhecido pelo Vaticano, acontece a canonização, ação que torna a pessoa santa.

Um dos feitos atribuídos ao beato é a cura de uma criança de Mato Grosso do Sul, em 2010, que sofria com problemas no pâncreas e melhorou após tocar em uma peça de roupa que pertencia a Acutis e continha seu sangue.

É possível visitar o corpo do jovem, exposto no Santuário do Despojamento, em Assis, na Itália. Conforme o Vaticano, os restos mortais do jovem estão em bom estado de conservação e foram recompostos.

Morte de Francisco

O Vaticano informou nesta segunda-feira a morte do 266º papa da história, Francisco. O Pontífice esteve internado devido a uma dupla pneumonia por 37 dias no hospital Gemelli, em Roma. Ele recebeu alta em 23 de março e se recuperava no Vaticano.

