Sepultamento do papa Francisco será no sábado, informa o Vaticano

Primeiras imagens de Francisco no caixão foram divulgadas pelo Vaticano. HANDOUT / VATICAN MEDIA

O sepultamento do papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21) aos 88 anos, será realizado no próximo sábado (26), às 5h (horário de Brasília), no Vaticano. Após a cerimônia de despedida, ele será enterrado na Basílica Santa Maria Maggiore, em Roma, anunciou a Santa Sé.

O velório começa nesta quarta-feira (23). O caixão de Francisco será levado para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis de todo o mundo poderão se despedir do Pontífice. Segundo a imprensa italiana, meio milhão de pessoas são esperadas para o funeral, assim como chefes de Estado e monarcas de diversos países.

Como serão os ritos de despedida

Antes de morrer, o papa Francisco simplificou o próprio funeral. Em vez de ser enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho, como era feito anteriormente, Jorge Bergoglio será sepultado em um único caixão de madeira, revestido de zinco.

As mudanças também estarão presentes no velório. O uso de uma plataforma elevada na Basílica de São Pedro, como ocorreu com pontífices anteriores, foi abolido. Os fiéis serão convidados a prestar as suas homenagens enquanto o corpo de Francisco ficará dentro do caixão, com a tampa aberta.

Sepultamento fora do Vaticano

A decisão do Papa pela igreja Santa Maria Maggiore se deu por causa da sua grande devoção pela santa, conforme confidenciou à jornalista mexicana Valentina Alakraki, em 2023.

Esta será a primeira vez, em mais de um século, que um pontífice não será enterrado no Vaticano. A tradição é seguida há mais de três séculos.

Leia Mais Aposentos do Papa Francisco são selados no Vaticano; veja vídeo

Jorge Bergoglio costumava rezar neste templo, que oficialmente faz parte do território do Vaticano, na véspera ou no retorno de cada uma de suas viagens ao Exterior.