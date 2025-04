Como será a cerimônia de selamento do caixão do papa Francisco 

Junto ao corpo, serão depositadas moedas cunhadas durante seu pontificado. HANDOUT / VATICAN MEDIA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (24) os detalhes do rito de selamento do caixão do papa Francisco. A cerimônia fechada, que será realizada na noite de sexta-feira (25), será presidida pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo da Igreja Católica, marcando o encerramento do período de visitação pública ao corpo do Pontífice na Basílica de São Pedro.

De acordo com a Santa Sé, o ritual litúrgico incluirá orações em latim. Primeiramente, o rosto do papa será coberto por um véu de seda branca. Em seguida, serão depositados no caixão um saco contendo moedas cunhadas durante seu pontificado, medalhas de prata e bronze que representam seus anos de serviço à Igreja, e um tubo metálico com um documento que narra sua vida. O rito ainda contará com a tradicional benção de água benta sobre o caixão.

Por decisão pessoal do próprio Francisco, a cerimônia seguirá um formato mais simples do que o habitual. Será utilizado apenas um caixão de madeira revestido de zinco, diferentemente do protocolo anterior, que previa três caixões: um interno de zinco, um intermediário e um externo de madeira nobre (como nogueira ou carvalho).

