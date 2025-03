Quadro de saúde de papa Francisco segue estável, informa último boletim médico

Papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro em Roma. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Papa Francisco, hospitalizado há três semanas com pneumonia dupla, "passou uma noite tranquila e acordou pouco depois das 8h (horário local)", disse o Vaticano em um comunicado nesta sexta-feira (7).

O pontífice argentino de 88 anos está "estável", de acordo com o último boletim médico. Na noite de quinta-feira (6), pela primeira vez, o Vaticano divulgou uma mensagem de áudio na qual o Papa, com voz cansada e em espanhol, agradeceu às pessoas pelas orações por sua saúde.

— Agradeço de todo o coração pelas orações que vocês estão fazendo pela minha saúde (da Praça de São Pedro, em Roma), e estou com vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado — disse Jorge Bergoglio na mensagem, que, segundo o Vaticano, ele gravou na quinta-feira.

Ouça a mensagem:

A gravação de 27 segundos foi transmitida durante a oração do Rosário pela saúde do Papa e foi recebida com aplausos por centenas de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

Francisco não faz nenhuma aparição pública desde 14 de fevereiro, quando foi hospitalizado na clínica Gemelli, em Roma.

No hospital, ele alterna o descanso com orações e algum trabalho. À noite, uma máscara de oxigênio o ajuda a respirar, que ele troca por cânulas nasais de alto fluxo durante o dia.

Os médicos ainda não comentaram por quanto tempo ele ficará internado.

Pedidos de oração e apoio de fiéis

Diante do hospital Gemelli, que já tratou da saúde de diferentes pontífices, muitos fiéis se aproximaram para acender velas com o rosto de Francisco em sinal de apoio. A Igreja pediu a todos os católicos do mundo que rezem pela saúde do Papa.

Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos — entre eles, de quadril e dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, operações e infecções respiratórias —, Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tem a intenção de reduzir o ritmo de trabalho. Os médicos insistem que ele deveria interromper um pouco as atividades.

Inchaço no rosto do Papa

Nas últimas semanas, o inchaço observado no rosto do Pontífice chamou a atenção do público. Apesar dos problemas de saúde enfrentados por Francisco, não é possível afirmar a causa desta condição, considerando que o Vaticano não ofereceu detalhes sobre o seu estado de saúde.

De acordo com Alessandro Pasqualotto, chefe do serviço de Infectologia do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia, diversos são os fatores capazes de provocar essa aparência pelo corpo.

— Esse inchaço não parece ter relação com a infecção atual, tampouco com os antibióticos que ele possa estar usando. Mas, sim, talvez denote a presença de outra condição de saúde, que não está clara e não está revelada — pontua o médico.

Histórico de hospitalizações

A internação do Papa, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu o debate sobre a sua saúde, especialmente porque ela ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que significa uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo Pontífice.

Antes da internação, Francisco pareceu debilitado, com o rosto inchado e a voz entrecortada. Ele delegou em várias ocasiões a seus assistentes a leitura de seus discursos.