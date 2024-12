Rebeldes sírios nomeiam Mohamad al Bashir como chefe de governo de transição

População se reuniu para receber um grupo de rebeldes na cidade de Sueida após a queda de Bashar al-Assad. SHADI AL DUBAISI / AFP

Os rebeldes que tomaram o poder em Damasco nomearam um chefe de governo de transição, Mohamad al Bashir, que ocupará o cargo até 1º de março, segundo um comunicado oficial divulgado pela televisão síria. Até então, Bashir comandava o governo do reduto rebelde de Idlib, no noroeste da Síria.

"O comando geral nos confiou a tarefa de comandar o governo de transição até 1º de março", afirma o comunicado de Bashir, divulgado pela televisão, que o apresentou como o novo primeiro-ministro do país.

Uma fonte do Hayat Tahrir al Sham (HTS), grupo islamista que lidera a coalizão rebelde que tomou o poder em Damasco no domingo (8), disse à AFP que Bashir vai liderar "um governo responsável pelos assuntos correntes". Este governo permanecerá em função "até o início do processo constitucional", momento em que "um novo governo" será formado, disse a mesma fonte.

Depois de anos de conflito sírio estagnado, os rebeldes liderados pelo HTS iniciaram uma ofensiva relâmpago a partir do Noroeste, com a qual conseguiram derrubar o presidente Bashar al-Assad, que fugiu do país.