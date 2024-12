"Fim do regime do medo": como sírios que moram em Porto Alegre enxergam a queda de Bashar al-Assad

Feras Alazhar e Adib Mokhallalati, sócios do Shawarma Dubai, na Cidade Baixa. Mathias Boni / Agência RBS

No domingo (8), quando forças rebeldes anunciaram a tomada de Damasco e decretaram o fim do governo de Bashar al-Assad, a notícia também foi celebrada a mais de 10 mil quilômetros de distância da Síria. Em Porto Alegre, um grupo de refugiados sírios não conteve a emoção ao saber que o regime que os obrigou a deixarem seu país, há 13 anos, estava finalmente chegando ao fim.

— Nem acredito que esse dia chegou, estava quase perdendo a esperança. Mas agora sim chegou ao fim esse regime do medo — afirma Feras Alazhar, 35 anos, que mora em Porto Alegre desde 2018.

Feras é um dos sócios do Dubai Shawarma, restaurante que vende lanches típicos de seu país de origem, localizado na Rua General Lima e Silva, no bairro Cidade Baixa. Ele foi obrigado a deixar a Síria em 2011, após começar a sofrer perseguição ao ser filmado participando de um protesto contra o governo de Assad. Fugiu para a Rússia antes de vir à capital gaúcha, mas seus pais seguem em Damasco; seu irmão foi preso pelo regime em 2014, e ninguém de sua família voltou a ter notícias dele.

— Quando soubemos da notícia eu estava no restaurante, e chorava junto com os clientes. Nem consegui dormir de domingo para segunda de tanta emoção — destaca.

Antes de Feras, chegou a Porto Alegre o seu primo, Adib Mokhallalati, 38. Juntos, abriram o Dubai Shawarma em 2019.

Os pais de Adib estão refugiados na Jordânia, mas ele ainda tem parentes, como avós, tios e primos, morando na Síria. Seu irmão, Muaz, fugiu para a Arábia Saudita, também em 2011, e mais tarde o encontrou em Porto Alegre.

— Tudo aconteceu muito rápido, quando as notícias começaram a chegar, acompanhamos com mais atenção. Um regime de 54 anos que foi derrubado em poucas semanas — ressalta, lembrando também o período de Hafez al-Assad, pai de Bashar, no comando do país.

Muaz Mokhallalati, 35, também mantém uma operação gastronômica em Porto Alegre. Trata-se do Muka Cake, localizado na esquina das ruas Vasco da Gama e Fernandes Vieira, no bairro Bom Fim.

— Essa é a melhor notícia que recebemos em muito, muito tempo. É uma felicidade muito grande — reforça.

Muaz Mokhallalati mantém a Muka Cake no bairro Bom Fim. Mathias Boni / Agência RBS

Esperança

Os sírios que moram em Porto Alegre observam com entusiasmo o movimento que derrubou o regime de Assad. Para eles, o grupo, que seria formado "pelo próprio povo sírio que não aguentava mais a opressão" e que tem "apoio de praticamente toda a população", tem o objetivo de instaurar um regime democrático no país.

— Acho que as coisas vão melhorar muito rápido. Deve ter um período de estabilização do país, que precisa se reorganizar, e depois esperamos finalmente termos uma Síria com democracia e liberdade. Aqui, os brasileiros votam para presidente a cada quatro anos, já eu nunca tive essa experiência em meu país — relata Feras Alazhar.

Mesmo com a mudança de regime, o grupo de sírios que vive na Capital não almeja se mudar de volta para a Síria. Já estabelecidos em Porto Alegre, com negócios e família, pretendem continuar morando por aqui. Contudo, estão muito empolgados com a possibilidade de pelo menos voltar a visitar seu país natal, para onde nenhum deles retornou desde a saída forçada em 2011.