Governo da Rússia confirma que concedeu asilo político a Assad

Cartaz com a imagem de Assad foi destruído nas ruas da Síria. Omar HAJ KADOUR / AFP

O governo russo confirmou nesta segunda-feira (9) que o país concedeu asilo político ao ditador sírio deposto no final de semana, Bashar al-Assad, e sua família. No domingo (8), a agência russa Tass havia informado que Assad está em Moscou, capital do país.

Segundo o g1, o Kremlin não confirma que o ditador está na Rússia, apesar de ter concedido o benefício a ele e aos familiares.

Tomada de Damasco

A aliança rebelde síria liderada por grupos islamistas anunciou no domingo ter tomado controle da capital do país, Damasco, e a queda do regime de Bashar al-Assad, que governou o país durante 24 anos.

A Síria é cenário de uma guerra civil desde a violenta repressão pelo regime de Assad das manifestações pró-democracia no país em 2011, no contexto da Primavera Árabe. O conflito já deixou ao menos 500 mil mortos.

Após anos de estagnação, em 27 de novembro, uma aliança liderada pelo grupo islamista radical Hayat Tahrir al Sham (HTS), vinculado à Al-Qaeda, iniciou uma ofensiva relâmpago no noroeste da Síria. Em 10 dias, os rebeldes tomaram as cidades de Aleppo, Hama e Homs, até a entrada em Damasco no domingo.