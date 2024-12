Abu Mohammed al-Golani promete seguir luta na Síria e declara: "O futuro é nosso"

Abu Mohammed al-Golani, líder do grupo rebelde na Síria, anunciou a derrubada do regime de Bashar al-Assad em um pronunciamento na TV estatal neste domingo (8). "O futuro é nosso" , afirmou. O evento ocorreu em Damasco e marca um ponto de virada na guerra civil síria, iniciada em 2011 .

A ofensiva liderada por al-Golani resultou na fuga de Assad. O líder declarou também que seu objetivo é "libertar a Síria de um regime opressivo" . As informações são do g1 .

Ele tem se esforçado para reformular sua imagem e a do grupo que lidera como "governo da salvação" em busca de sua legitimidade, distanciando-se de associações anteriores com a al-Qaeda , tentativa de conquistar governos internacionais.

Al-Golani no Iraque

Os laços de Abu Mohammed al-Golani com a al-Qaeda começaram em 2003, quando ele se uniu a extremistas que combatiam as tropas americanas no Iraque. Al-Golani foi detido diversas vezes pelo exército dos EUA, mas permaneceu no país durante o auge da insurgência. Nesse período, a al-Qaeda absorveu grupos similares e criou o Estado Islâmico do Iraque, sob o comando de Abu Bakr al-Baghdadi.