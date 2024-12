Itamaraty diz acompanhar "com preocupação" eventos na Síria

O Ministério das Relações Exteriores afirmou na tarde deste sábado (7), que acompanha com "preocupação" a escalada dos conflitos na guerra civil da Síria. Nos últimos dias, uma coalizão de forças rebeldes ganhou força e conquistou importantes centros urbanos do país.

Neste domingo (8), os rebeldes chegaram a Damasco, capital síria. O posicionamento do governo brasileiro é anterior à chegada dos rebeldes do grupo Hayat Tharir al-Sham (HTS). O paradeiro do ditador Bashar Assad, que deixou a cidade-sede do governo, é desconhecido.