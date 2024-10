Com a escalada do conflito entre Israel e Hezbollah, grupo extremista que atua no Oriente Médio, Beirute, capital do Líbano, voltou a ser alvo de destruição após um bombardeio em 21 de setembro que deixou ao menos 31 mortos na cidade e mais de 500 em todo o país. No dia 28 do mesmo mês, outro ataque resultou na morte do chefe da organização radical, Hassan Nasrallah, além de outras seis pessoas.