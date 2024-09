Tensão no Oriente

Sobe para 31 o número de mortos em bombardeio aéreo de Israel contra Beirute

Trata-se do maior ataque israelense à capital do Líbano desde 2006; entre os mortos está Ibrahim Akil, um dos comandantes do Hezbollah

21/09/2024 - 07h32min Atualizada em 21/09/2024 - 11h46min