O Hezbollah afirmou, nesta quarta-feira (18), que seguirá lutando "para apoiar Gaza" após a explosão de pagers que o governo diz pertencer a membros do movimento libanês. O grupo extremista e o governo do Líbano responsabilizaram Israel pelo incidente, que causou pelo menos nove mortes e deixou quase 3 mil feridos. O governo israelense não se pronunciou sobre as acusações.