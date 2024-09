O historiador Allan Lichtman, apelidado nos Estados Unidos de "Nostradamus de previsões de eleições presidenciais", já tem a sua conclusão sobre quem vencerá as eleições americanas no dia 5 de novembro. Com o histórico quase perfeito em 40 anos, Lichtman chegou a resposta a partir do método desenvolvido por ele e pelo geofísico Vladimir Keilis-Borok em 1981.