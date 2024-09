Segurança online

Elon Musk chama Austrália de "fascista" em razão de lei para punir redes sociais por desinformação

Bilionário entrou em confronto com políticos e grupos de direitos digitais em todo o mundo. No Brasil, a plataforma X (antigo Twitter), de propriedade do empresário, está suspensa desde 30 de agosto

13/09/2024 - 08h09min Atualizada em 13/09/2024 - 11h34min