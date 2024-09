Antigo Twitter Notícia

PGR defende arquivamento de recursos contra suspensão do X

Ações protocoladas pela OAB e pelo partido Novo pedem a volta do funcionamento da rede social e o fim da multa para quem acessar com aplicativos VPN. Caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, decidir a questão

11/09/2024 - 20h39min