Com a indicação presidencial republicana agora concentrada em duas pessoas, as pesquisas que antecedem as primárias da noite desta terça-feira (23) em New Hampshire apontam para uma ampla vantagem de Donald Trump sobre Nikki Haley, a única adversária que ainda pode desafiá-lo após o governador da Flórida, Ron DeSantis, se retirar da corrida.