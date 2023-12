Lidando com crises internas e externas, os presidentes do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai se reúnem nesta quinta-feira (7), no Rio, na 63ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. O evento marca o fim da presidência rotativa do Brasil, em meio à frustração com o adiamento do acordo com a União Europeia, as incertezas sobre o governo de Javier Milei na Argentina e a tensão entre Venezuela e Guiana.