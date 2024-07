O recebimento do benefício Novo Bolsa Família por parte de pessoas de classe média no município de Fontoura Xavier, no norte do RS, motivou a abertura de uma investigação por parte do Ministério Público Federal (MPF). O procedimento se chama "notícia de fato" e foi originado após reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI), publicada quinta-feira (25).