Em Fontoura Xavier, até microempresário, político e servidor público recebem Novo Bolsa Família

Uma das maiores concentrações de benefícios sociais no Rio Grande do Sul é registrada na cidade de Fontoura Xavier, que tem 10 mil habitantes e fica no alto da serra que leva à região norte do Estado. Uma lista com dezenas de beneficiados circula pela cidade e provocou polêmica: inclui políticos, servidores públicos e microempresários, pessoas que em tese não se enquadram entre os que deveriam ser contemplados. Isso porque esse benefício é destinado a famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa - ou seja, em situação de miséria.